В Минобрнауки заявили о нехватке историков

В России наблюдается сокращение кадров высшей квалификации в области истории. Об этом в ходе встречи с молодыми учеными-историками в Российском историческом обществе заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Глава Минобрнауки отметил, что увеличение часов преподавания истории в российских вузах предполагает и расширение кадрового состава, но в последние годы в стране наблюдается сокращение числа защит кандидатских и докторских диссертаций.

«Важно удержать и обеспечить качество преподавания истории. А в последнее время, и меня беспокоит этот момент, снизилось количество тех, кто защищает диссертации, докторские и кандидатские. Есть объективные причины, длинные тренды, не один, не два года, и касается это не только исторической науки и гуманитарных наук, а в целом подготовки кадров высшей квалификации», - сказал министр.

По его словам, сейчас в ведомстве ищут новые оригинальные форматы развития и поддержки исследований в области истории. «У нас есть хорошая серьезная линейка грантов - это и Российский научный фонд, и разного рода инструменты государственной поддержки. Но жизнь не стоит на месте - когда у нас увеличивается количество преподавания истории, когда коллеги, которые представляют инженерные науки, ставят вопрос о необходимости возвращения в практику подготовки инженеров более широкого количества дисциплин гуманитарного профиля, прежде всего - истории», - добавил Фальков.

Обложка: Михаил Терещенко / ТАСС