В МИД РФ назвали снос военных памятников в Прибалтике кощунством

Москва расценивает действия властей в Прибалтике по сносу памятников героям Второй мировой войны как кощунство и попытки свести исторические счеты с Россией. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.

"В последнее время в прибалтийских странах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия в отношении советского мемориального наследия. В текущем году было снесено порядка 50 памятников воинам, погибшим в ходе Второй мировой войны. Расцениваем такие действия властей Латвии, Литвы и Эстонии как кощунство по отношению к памяти павших героев и попытку сведения исторических счетов с Россией", - подчеркнул Нечаев.

Он отметил, что власти Польши также ведут тотальный демонтаж советских мемориальных объектов. "В итоге из 561 мемориального объекта, внесенного в 1997 году совместно с польской стороной в перечень памятных мест советских защитников Отечества, павших на территории Польши, в настоящий момент сохранилось менее 100. Выявляются новые подобные случаи, о которых польские власти не сообщают", - цитирует Нечаева ТАСС.

При этом дипломат подчеркнул, что в Польше регулярно фиксируются акты вандализма в отношении советских мемориалов. "Только с начала года в Польше зафиксировано 42 подобных случая, в том числе 32 на воинских захоронениях. Никаких мер по пресечению этой вакханалии польские власти не принимают, на наши протесты они практически перестали реагировать. Более того, демонтаж советских памятников в последнее время нередко проходит в особо циничной форме в присутствии польских официальный лиц и с трансляцией в прямом эфире", - указал Нечаев.

Ранее польский Институт национальной памяти предложил местным администрациям убрать порядка 60 памятников, относящихся к «советской эпохе».

Обложка: Известия/Кристина Кормилицына