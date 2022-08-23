В МИД Эстонии назвали советские памятники угрозой общественному порядку

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что советские памятники в республике представляют собой угрозу общественному порядку. Глава внешнеполитического ведомства республики выразил уверенность в необходимости их демонтажа.

Рейнсалу считает, что монументы потенциально "могут создать раскол внутри общества", а потому их "устранение было совершенно необходимо, чтобы избежать напряженности", передает газета Politico.

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