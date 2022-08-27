В Мариуполе при содействии Санкт-Петербурга установят памятник Александру Невскому

В специалисты из Санкт-Петербурга в рамках побратимской помощи Мариуполю установят в городе памятник Александру Невскому. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. Также в Мариуполе планируют построить театр и восстановить парк 50-летия Победы.

«Петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра на Театральной площади, восстановлением парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Кроме того, планируется установка памятника Александру Невскому и реконструкция художественной подсветки», - рассказал Беглов.

Всего в восстановительных работах задействовано свыше двух тысяч петербургских специалистов.

Обложка: Sputnik / Константин Михальчевский