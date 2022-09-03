В Луганске прошел концерт в честь 79-й годовщины освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков

В Луганске в честь 79-й годовщины освобождения Ворошиловградской области от немецко-фашистских захватчиков прошел концерт «Бессмертен подвиг воина Донбасса». Мероприятие состоялось в зале Луганской академической филармонии, передает ТАСС.

«79 лет назад Красная армия освободила территорию Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. К огромному сожалению, большая часть героев-красноармейцев уже не присутствуют с нами. Но память о них навсегда сохранится в наших сердцах. Их героизм, мужество, отвага навсегда выписаны в историю Донбасса», - заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача сохранить светлую память о подвиге советских воинов. «Защитить их честь, которую сегодня пытаются измазать грязью украинские нацисты, подстрекаемые Западом», - резюмировал Пасечник.

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