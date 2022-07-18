В Лондоне нашли пропавшую 50 лет назад записную книжку Стриндберга

В Лондоне нашлась исчезнувшая записная книжка классика шведской литературы Августа Стриндберга. Ее хотели выставить на аукционе Sotheby's.

Книжка пропала в 1970-е годы из Королевской библиотеки в Стокгольме, с тех пор никто не знал о ее местонахождении. Библиотека уже обратилась с официальным заявлением в полицию, после чего артефакт сняли с аукциона, передает Dagens Nyheter.

По словам исследователя творчества писателя Йорана Сёдерстрёма, кража записной книжки стала "самым значимым похищением манускрипта последнего времени".

Обложка: wikipedia.org