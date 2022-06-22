В ЛНР заявили о неудовлетворительном состоянии памятников времен ВОВ на территории республики

В ЛНР сообщили, что памятники времен Великой Отечественной войны и советского периода на освобожденной части республики находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом заявил министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров.

«Украина не хранила эту память. Памятники истории и культуры, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны, относящиеся к периоду формирования городов и районов, находятся в неудовлетворительном состоянии. На них не проводились работы по благоустройству, по ремонту», - сказал он.

Сидоров отметил, что власти Украины целенаправленно проводили политику забвения этих памятников, чтобы «никто не чистил могилы, не приводил в порядок стеллы». По его словам, сейчас власти ЛНР проводят работу по постановке на учет памятников истории и культуры на освобожденных территориях.

Обложка: mklnr.su