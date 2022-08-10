В ЛНР открылась выставка, посвященная Петру I

В Луганском краеведческом музее в среду открылась выставка «Петр Великий. К 350-летию со дня рождения». Мероприятие проходит в рамках проекта Министерства культуры РФ и Музея Победы "Наши традиции", подготовленного при поддержке Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

«Экспозиция, предоставленная Государственным историческим музеем, посвящена жизни и деяниям Петра I. <…> Посетители увидят оцифрованные материалы из фондов музея - уникальные образцы одежды из гардероба Петра Великого, личные вещи и портреты царя, членов его семьи и соратников, оружие, медали, редкие гравюры, приборы и инструменты, карты и документы», - рассказали в Минкульте РФ.

Обложка: Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»