В Литве к концу лета демонтируют крупнейший мемориал советским воинам

Мемориал на крупнейшем в Литве захоронении советских воинов на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе будет демонтирован до конца лета. Об этом в эфире радио LRT заявил мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс.

«Дальнейшие действия самоуправления будут зависеть от того, когда будет приведена в порядок документация, когда эти объекты будут переданы в собственность города, а горсовет объявит свое решение. Надеюсь, что к концу лета их не останется», - сказал он.

В понедельник департамент культурного наследия Литвы вывел установленные на мемориале каменные стелы из-под режима охраны. Вопрос об их дальнейшей судьбе будет обсуждаться на заседании городского совета.

Обложка: РИА Новости/Алексей Витвицкий