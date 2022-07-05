В Ленинградской области жители защитили памятник без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны и скорбящим женщинам

Жители деревни Низовка в Ленинградской области смогли сохранить памятник без вести пропавшим в годы Великой Отечественной войны и скорбящим женщинам, которому грозил снос.

Мемориал был возведен местными жителями в 2004 году на территории АОЗТ «Красный Маяк». Объект не значится в едином госреестре объектов культурного наследия и не относится к муниципальному имуществу, что фактически делало его бесхозным. Чтобы сохранить памятник, люди обратились в прокуратуру с жалобой на нового собственника участка земли сельскохозяйственного назначения, в границах которого установлен монумент.

«В связи с выявленными нарушениями <…> в адрес главы администрации Мшинского сельского поселения внесено представление с требованием о принятии мер по их устранению и привлечению виновных должностных лиц к ответственности», - сообщили в Лужской городской прокуратуре.

Теперь местные власти должны будут поставить памятник на государственный кадастровый учет и включить в состав муниципального имущества.

Обложка: wikipedia.org