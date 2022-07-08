В Ленинградской области возбудили дело о гибели мирных граждан в годы Великой Отечественной войны

Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело после обнаружения места массового захоронения мирных граждан, расстрелянных фашистами в годы Великой Отечественной войны.

Следователи и криминалисты вместе с участниками поискового отряда "Искра" нашли захоронение останков 30 человек в парке "Сильвия" города Гатчины. Также были обнаружены фрагменты одежды и личных вещей. Судебно-медицинская экспертиза установила, что это мирные жители, погибшие в годы Великой Отечественной, сообщается на сайте СК.

По данным следствия, во время немецкой оккупации с октября 1941-го по январь 1944 года в Гатчине (Красногвардейск), в домах 17 и 19 по Красноармейскому проезду размещался штаб немецкой полиции безопасности и СД, который назывался"Айнзац команда-1". В архивах сохранились сведения о том, что в подвале одного из домов находилась тюрьма под названием “бункер», куда свозили арестованных со всей Ленобласти. После допросов большинство из них расстреливали в парке "Сильвия".

Сотрудники СК и консультативного совета по поисковой и историко-архивной деятельности изучают данные о преступлениях, совершенных в годы войны против мирных граждан. Восемь следственных групп и семь поисковых отрядов ведут эту работу в Гатчине, Волхове, Кингисеппе, Кировске, Луге, Тосно, Сосновом Бору и Волосово.

Обложка: СК РФ