В Ленинградской области найдено захоронение времен Второй мировой

Поисковики из отряда «Терра» обнаружили вблизи деревни Дятлово Выборгского района Ленобласти останки 17 человек. Тела были захоронены в годы Великой Отечественной войны.

В Следственном отделе по городу Выборгу регионального СК сообщили о начале проверки по факту обнаружения захоронения. Отмечается, что помимо тел на месте также найдены гильзы и фрагменты военного обмундирования.

В настоящее время следствие устанавливает возраст, пол и причины смерти захороненных людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Обложка: сайт Следственного управления СК РФ по Ленинградской области