В Ленинградской области нашли захоронение времен войны
Участники поискового отряда “Советский Патриот” было обнаружено захоронение времен ВОВ в лесном массиве в районе поселка Лейпясуо Ленинградской области. Следственный отдел СК по Выборгу проводит доследственную проверку, отметили в ведомстве.
“В настоящее время извлечены костные останки не менее четырех человек, также обнаружены элементы обмундирования, гильзы”, - говорится в сообщении.
Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, которые установят возраст, пол и причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Обложка: СК РФ по Ленинградской области
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России