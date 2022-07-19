В Ленинградской области нашли захоронение времен войны

Участники поискового отряда “Советский Патриот” было обнаружено захоронение времен ВОВ в лесном массиве в районе поселка Лейпясуо Ленинградской области. Следственный отдел СК по Выборгу проводит доследственную проверку, отметили в ведомстве.

“В настоящее время извлечены костные останки не менее четырех человек, также обнаружены элементы обмундирования, гильзы”, - говорится в сообщении.

Назначены судебные медико-криминалистические экспертизы, которые установят возраст, пол и причины смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Обложка: СК РФ по Ленинградской области