В латвийском Даугавпилсе потратят €300 тысяч на демонтаж памятников советским воинам
Администрация Даугавпилса выделит €300 тысяч на демонтаж двух памятников воинам Красной армии. Об этом сообщила исполнительный директор администрации города Сабине Шнепсте, пишет ТАСС.
"В Даугавпилсе на демонтаж монумента в сквере Славы - мемориала воинам Красной армии и памятника солдатам 360-й стрелковой дивизии Красной армии на улице 18 ноября - планируется потратить €300 000", - сообщила Шнепсте на пресс-конференции.
Снос советских воинских мемориалов на территории Латвии проводят в рамках закона, утвержденного парламентом страны 16 июня.
Обложка: Sergey Melkonov/lv.sputniknews.ru
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