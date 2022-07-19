В латвийском Даугавпилсе потратят €300 тысяч на демонтаж памятников советским воинам

Администрация Даугавпилса выделит €300 тысяч на демонтаж двух памятников воинам Красной армии. Об этом сообщила исполнительный директор администрации города Сабине Шнепсте, пишет ТАСС.

"В Даугавпилсе на демонтаж монумента в сквере Славы - мемориала воинам Красной армии и памятника солдатам 360-й стрелковой дивизии Красной армии на улице 18 ноября - планируется потратить €300 000", - сообщила Шнепсте на пресс-конференции.

Снос советских воинских мемориалов на территории Латвии проводят в рамках закона, утвержденного парламентом страны 16 июня.

Обложка: Sergey Melkonov/lv.sputniknews.ru