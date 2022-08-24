В Латвии сотрудники полиции задержали 14 человек, вышедших на демонстрацию против демонтажа памятника Освободителям Риги

В Латвии сотрудники полиции задержали 14 человек, вышедших на демонстрацию против демонтажа памятника советским воинам - освободителям Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков. Всего в столичном парке собрались несколько десятков протестующих, передает портал Delfi.

Власти республики планируют завершить снос памятника до 15 ноября. На это будет выделено около €2,1 млн.

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