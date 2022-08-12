В Кузбассе нашли зуб хищного динозавра

В Кузбассе в ходе раскопок в Шестаковском комплексе палеонтологи обнаружили зуб хищного динозавра. Он был найден в тех же слоях, где ранее исследователям попадались лишь останки растительноядных динозавров.

«На местонахождении Шестаково-3 найден отлично сохранившийся зуб довольно крупного хищного динозавра из семейства дромеозаврид (лат. dromeosauridae). Это большая редкость. Интересно, что находка была в том же слое, что и множественное скопление скелетов пситтакозавров сибирских, найденное в 2014 году. Зуб находился в тех же слоях, что и скелеты растительноядных динозавров», - рассказали в Кузбасском государственном краеведческом музее.

По словам ученых, находка подтверждает гипотезу о том, что в этих местах обитали хищники, которые охотились на многочисленную популяцию растительноядных.

Обложка: пресс-служба Кузбасского государственного краеведческого музея