В Курской области состоится фестиваль исторической реконструкции

В Курской области в 2023 году в честь 80-летия победы в Курской битве пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции "Бой на Северном фасе". Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В августе 2023 года Курская область встретит знаменательную дату - 80 лет победы в Курской битве. Из масштабных и массовых мероприятий в первую очередь отмечу фестиваль исторической реконструкции "Бой на Северном фасе" в Фатежском районе. Мероприятие состоится 22 августа на мемориальном комплексе "Поклонная высота 269". Планируется участие различных военно-исторических клубов России», - рассказал он.

В ходе фестиваля реконструкторы продемонстрируют, как люди жили и воевали на Северном фасе Курской дуги, передает ТАСС. Кроме того, будет организовано бесплатное экскурсионное обслуживание по Северному и Южному фасам Курской дуги.

«Также впервые в нашей стране планируется провести Всероссийский историко-героический и патриотический фестиваль "Курская дуга". В его рамках будут показаны фильмы военно-патриотической тематики, в том числе новинки отечественного кинематографа. Обязательно пригласим почетных гостей - актеров, режиссеров и всех причастных к созданию фильмов - для участия в официальных мероприятиях и творческих встречах», - добавил Старовойт.

Обложка: РИА Новости / Иван Шагин