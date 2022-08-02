В Курской области продолжается программа «Места Памяти»

Российское военно-историческое общество продолжает реализацию проекта «Места памяти» в Курской области. На территории региона появляются информационные дорожные знаки, установленные в память о значимых событиях времён Великой Отечественной войны и её героях.

В Поныровском районе Соловьиного края недалеко от села Ольховатка появился Памятный дорожный знак Герою Советского Союза Василию Черненко.

6 июля 1943 года командир пулемётного взвода гвардии сержант Василий Черненко во время боя у села Ольховатка огнём из станкового пулемёта уничтожил свыше 120 гитлеровцев. В критический момент боя с двумя связками противотанковых гранат он бросился под тяжёлый танк «тигр» и подорвал его. На момент совершения подвига Василию Черненко было всего 19 лет.

РВИО ведет активную работу по увековечению и сохранению памяти о Героях войны, о значимых событиях и их участниках по всей России и за ее пределами.

Так, 1 июня 2022 года у здания областной научной библиотеки им. Н.Н. Асеева в Курске состоялась торжественная церемония открытия Мемориала «Сынам полков» и новой экспозиции Военно-исторического Музея «Юные защитники Родины».

На церемонии открытия памятника «Сынам полков» Помощник Президента РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский отметил, что «открываемый памятник – первый подобного рода в нашей стране, а обновленный музей остается единственным в мире, посвященным сынам полков». И это не случайно, поскольку нигде в мире ни в одну войну не было массового участия детей в защите своего Отечества. Председатель РВИО передал в Музей «Юные защитники Родины» личное дело самого юного летчика войны Аркадия Каманина, а также более 1400 уникальных документов из ЦАМО РФ. В их числе списки всех сынов полка действующей армии на апрель 1945, наградные документы, личные дела, выявленные специалистами РВИО в ходе работы над новой музейной экспозицией.

Обложка : Газета "Знамя Победы"