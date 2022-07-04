В Крыму выпустили второй том атласа Херсонеса

В Крыму выпустили второй том «Атласа ближней хоры Херсонеса Таврического». Книга завершает описание местности Херсонеса Таврического, а также открывает новые принципы и модули херсонесского межевания, в том числе гражданский надел и плантажный ряд.

Атлас с цветными изображениями вышел тиражом в 300 экземпляров. Он предназначен для профессиональных историков и археологов, аспирантов, студентов и тех, кто интересуется древней историей полуострова, передает «Севастопольская газета».

«Наше исследование уникально, так как оно базируется на изучении коллекции немецких трофейных аэрофотографий 1941–1944 гг. Luftwaffe, хранящихся в Национальном архиве США. Я сделала примерно 800 сканов фотографий. По ним собрали геореферированные мозаики и реконструировали всю сетку земельных наделов в точных географических координатах. Раньше это существовало только на бумаге, а теперь и в электронном формате», - рассказала заведующая отделом естественно-научных методов в археологии Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крыма КФУ Татьяна Смекалова.

Первый том вышел в 2020 году, в нем представлен каталог первых 112 блоков участков. Второй том посвятили оставшимся 300 блоков.

Обложка: wikipedia.org