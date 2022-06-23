В Крыму построят музей истории полуострова

В Крыму будет построен музей истории региона. Он представит всеобъемлющий взгляд на события истории полуострова в тесной связи с историей России.

«Центральный музей Тавриды совместно с министерством культуры Республики Крым и попечительским советом Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» подготовили концепцию создания музейно-выставочного научно-просветительского центра истории Крыма», - сказано в сообщении местного Минкульта.

Отмечается, что отдельно будет представлена история полуострова времен Великой Отечественной войны.

«Запланировано создание основного здания с постоянной музейной экспозицией, двух экспозиционно-выставочных павильонов, открытых площадок для размещения крупногабаритных образцов техники и проведения культурно-массовых мероприятий», - говорится на сайте ведомства.

Обложка: Министерство культуры Крыма