В Крыму построят музей истории полуострова
В Крыму будет построен музей истории региона. Он представит всеобъемлющий взгляд на события истории полуострова в тесной связи с историей России.
«Центральный музей Тавриды совместно с министерством культуры Республики Крым и попечительским советом Мемориала жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» подготовили концепцию создания музейно-выставочного научно-просветительского центра истории Крыма», - сказано в сообщении местного Минкульта.
Отмечается, что отдельно будет представлена история полуострова времен Великой Отечественной войны.
«Запланировано создание основного здания с постоянной музейной экспозицией, двух экспозиционно-выставочных павильонов, открытых площадок для размещения крупногабаритных образцов техники и проведения культурно-массовых мероприятий», - говорится на сайте ведомства.
Обложка: Министерство культуры Крыма
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