В Крыму посещение музеев по субботам станет бесплатным

С 16 июля и по 4 сентября в музеях пройдет акция “Крымская культурная суббота”, сообщили в региональном министерстве культуры.

“Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание”, - отметили в ведомстве.

В рамках дней открытых дверей, помимо свободного посещения музеев, дворцово-парковых ансамблей, популярных объектов показа, выставок и экспозиций, запланированы интересные разноформатные мероприятия, в том числе культурно-образовательные проекты и концертные программы.

Обложка: prousadbi.ru