В Крыму посещение музеев по субботам станет бесплатным
С 16 июля и по 4 сентября в музеях пройдет акция “Крымская культурная суббота”, сообщили в региональном министерстве культуры.
“Во всех республиканских музеях по субботам, начиная с 16 июля и по 4 сентября текущего года, будет организовано бесплатное посещение для всех категорий посетителей вне зависимости от гражданства основных экспозиций учреждений и их структурных подразделений (за исключением коммерческих выставок), включая экскурсионное обслуживание”, - отметили в ведомстве.
В рамках дней открытых дверей, помимо свободного посещения музеев, дворцово-парковых ансамблей, популярных объектов показа, выставок и экспозиций, запланированы интересные разноформатные мероприятия, в том числе культурно-образовательные проекты и концертные программы.
Обложка: prousadbi.ru
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России