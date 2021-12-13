В Крыму нашли оружие времен Великого переселения народов

На территории крымского могильника Джурга-Оба археологи обнаружили редкое оружие с прямым однолезвийным клинком. Специалисты считают, что артефакты относятся ко времени Великого переселения народов.

Редкие предметы были обнаружны в кенотафе - символическая могила, в которой нет останков покойного. Погребение, в котором были обнаружены находки датированы второй половиной V - первой половиной VI веков. В декоре кенотафа использованы элементы как восточного, так и западного погребения.

Исследовав найденное оружие, специалисты выдвинули предположение, что клинок принадлежит виду скрамасакса - толстый боевой нож или короткий меч германских народов, широко применявшийся викингами в качестве запасного оружия. При этом он имеет черты палаша - клинкового оружия с длинным прямым однолезвийным клинком, которое, правда, в Восточной Европе было большой редкостью.

Археологи отметили, что погребения с такими видами мечей встречаются нечасто. Основные находки со скрамасаксами находятся в погребениях Абхазии. Наличие таких мечей в погребении говорит о влиянии традиций Среднего Востока, откуда и начали распространяться скрамасаксы.

Могильник Джурга-Оба расположен на южном берегу Крыма, недалеко от устья. Раскопки здесь проходят с начала нынешнего века и коллекция предметов, найденных здесь, уже весьма внушительная. Могильник является позднеантичной частью некрополя Китей. Китей был основан в V веке до н. э. и существовал вплоть до конца VI века н. э. как город. На протяжении столетий Китей был вовлечен в важнейшие политические события той эпохи.