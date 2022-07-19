В Красноярском крае нашли артефакты эпохи неолита

Археологи Сибирского федерального университета (СФУ) в раскопе на Ангаре в Красноярском крае обнаружили каменные орудия, созданные пять тысяч лет назад представителями ангарских племен.

“Нашлась наковальня, отбойники, абразивы, всё необходимое для создания орудий труда и охоты. Эти люди действительно были охотниками, собирателями и рыболовами”, - сообщил заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.

По словам ученого, у них был хорошо развит обмен с соседними племенами. Например, нефрит для одного из найденных топоров можно было добыть только в верховьях реки Китой в Прибайкалье.

Как сообщает “7 канал Красноярск”, в тайнике, которым оказался раскоп, были спрятаны более 100 предметов: тесла, ножи, скребки, орудия для проколки.

Кроме того, там найдены элементы охры, с помощью которого древние люди окрашивали свои тела для ритуалов.

Обложка: СФУ