В Красноярске установят стелу с бронзовой фигурой Александра I

В Красноярске в честь 200-летия Енисейской губернии установят памятный знак. Он будет представлять собой стелу, где также разместят бронзовые фигуры императора Александра I и графа Михаила Сперанского.

«Памятный знак будет выполнен в форме стелы на возвышенном основании из гранитных плит. Общая высота памятника - 14,5 м. В его нижней части разместят плиту с фрагментом указа Александра I об учреждении Енисейской губернии и изображением ее герба, а также бронзовые фигуры императора Александра I и графа Михаила Сперанского - государственных деятелей, которые сыграли основную роль в создании Енисейской губернии», - сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Стелу разместят в сквере в Красноярске на одной оси с памятником первому Енисейскому губернатору Александру Степанову. Работы по изготовлению стелы планируют завершить до конца сентября. Кроме того, местные власти благоустроят прилегающие территории.

Обложка: kraskompas.ru