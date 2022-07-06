В Красноярске установят стелу с бронзовой фигурой Александра I
В Красноярске в честь 200-летия Енисейской губернии установят памятный знак. Он будет представлять собой стелу, где также разместят бронзовые фигуры императора Александра I и графа Михаила Сперанского.
«Памятный знак будет выполнен в форме стелы на возвышенном основании из гранитных плит. Общая высота памятника - 14,5 м. В его нижней части разместят плиту с фрагментом указа Александра I об учреждении Енисейской губернии и изображением ее герба, а также бронзовые фигуры императора Александра I и графа Михаила Сперанского - государственных деятелей, которые сыграли основную роль в создании Енисейской губернии», - сообщили в пресс-службе губернатора региона.
Стелу разместят в сквере в Красноярске на одной оси с памятником первому Енисейскому губернатору Александру Степанову. Работы по изготовлению стелы планируют завершить до конца сентября. Кроме того, местные власти благоустроят прилегающие территории.
Обложка: kraskompas.ru
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