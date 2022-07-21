В Красноярске найдены останки доисторической рыбы

Житель поселка Преображенский Красноярского края обнаружил возле своего дома останки доисторической рыбы, которая жила около 350 млн лет назад.

Мужчина нашел на обочине несколько камней округлой формы. Внутри оказались следы вымерших палеонискообразных (или палеонисков) – разновидности древних лучеперых рыб. Отмечается, что на оставшихся в камнях силуэтах видны мельчайшие детали строения рыб, "можно различить каждую чешуйку".

По словам ученых, подобные существа населяли водоемы в один из периодов палеозойской эры, сотни миллионов лет назад, передает телеканал "Вести Красноярск".

Обложка: пресс-служба администрации Назаровского района