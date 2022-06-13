В Красногорске открыли памятник первой военной сестре милосердия Даше Севастопольской

В Красногорске на территории Центрального военно-клинического госпиталя им. А. А. Вишневского открыли памятник первой военной сестре милосердия Даше Севастопольской. Торжественную церемонию приурочили к Дню памяти Святого Луки Крымского и Дню России.

Руководитель Национальной Ассоциации офицеров запаса, член Общественной палаты РФ, зампред Общественного совета при минобороны, полковник запаса Александр Каньшин отметил, что установка памятника первой военной сестре милосердия Даше стала данью уважения российских офицеров к героическому подвигу женщин, которые на поле боя и в госпитальных палатах спасли и продолжают спасать миллионы жизней.

Памятник изготовили по заказу Национальной Ассоциации офицеров запаса "Мегапир" во взаимодействии с Главным военно-медицинским управлением Минобороны РФ и руководством госпиталя, сообщает «Российская газета».

Обложка: Сергей Куксин / РГ