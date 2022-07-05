В Краснодарском крае обнаружили 93 боеприпаса времен ВОВ

В Краснодарском крае обнаружили 93 боеприпаса времен Второй мировой. 88 из них найдены в лесу рядом с поселком Гирей Гулькевичского района. Взрывотехники установили, что находка состояла из 85 разнокалиберных артиллерийских снарядов и трех минометных мин, сообщили в Главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю.

Еще пять боеприпасов обнаружили в Крымском районе: два недалеко от мемориального комплекса «Сопка Героев», еще две гранаты и артиллерийский снаряд вблизи Крымска.

Все боеприпасы были уничтожены с соблюдением требуемых мер безопасности.

Обложка: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю / 23.rosguard.gov.ru