В Коми на территории древнего могильника найден шлем

В Республике Коми на территории могильника Юванаяг археологи нашли древний шлем. Отмечается, что он является единственным артефактом подобного рода.

«Во время осмотра территории могильника Юванаяг на реке Нившера (приток р. Вишеры) на склоне боровой террасы напротив старых раскопов были обнаружены уникальные вещи - остатки железного шлема и бронзовая миска. Что касается шлема, в настоящий момент это - единственная, не имеющая аналогий находка на европейском Северо-Востоке. Несомненно инокультурное происхождение шлема. Поиск аналогий уводит нас на территорию Вятско-Камского междуречья. Здесь сфероконические шлемы являются наиболее многочисленной группой среди боевых наголовий, однако бармицы встречены только на прикамских экземплярах середины I тыс. н. э.», - рассказали о находке в пресс-службе Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН.

Среди погребений могильника исследователи выделили одно, с сохранившейся на дне кольчугой. Ученые не исключают, что найденные в ходе мониторинга остатки железного шлема с бронзовыми накладками, изначально находились там. «Со стороны спины сохранилось несколько колец, указывающих на то, что к нему крепилась кольчужная сетка-бармица, защищающая шею воина», - добавили в пресс-службе.

В дальнейшем археологи исследуют технологии изготовления, состав металлов и морфологические особенности найденного шлема, что поможет ответить на вопрос о месте его изготовления и происхождении.

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