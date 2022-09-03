В Коломне возложили цветы к мемориалу «Город трудовой доблести»
Празднование 845-летия Коломны началось с церемонии возложения цветов к мемориалу «Город трудовой доблести», сообщил заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
- Коломна издревле служила «щитом и мечом» и «военной столицей Московии». Не случайно этот город был особенно дорог Дмитрию Донскому, ведь здесь он обрел семью и отсюда с Девичьего поля отправился со своим войском для решающей Куликовской битвы. Здесь же просил благословения у Сергия Радонежского. Но самое главное, в Коломне испокон веку жили душевные, талантливые и очень трудолюбивые люди. Отчего Коломна сочетала в себе статус защитника южных рубежей столицы и крупного торгового и ремесленного центра, - сказал Николай Овсиенко.
Празднование 845-летия Коломны началось с новой доброй традиции – возложения цветов к мемориалу «Город трудовой доблести». Мемориал был установлен Российским военно-историческим обществом в декабре прошлого года и стал важным центром культурной жизни города.
В церемонии возложения приняли участие: заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, глава городского округа Коломна Александр Гречищев, депутат Госдумы Никита Чаплин, призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева, председатель Совета депутатов Коломны Николай Герлинский, а также делегация из белорусского города-побратима Молодечно, общественники и местные жители. Все они почтили память жителей Коломны, которые своим трудом внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
- Эти люди всегда будут для нас примером и образцом для подражания! Мы будем хранить в сердце их беспримерный героизм и истинную любовь к Родине, – поделился Александр Гречищев.
В продолжение визита Николай Овсиенко провёл рабочую встречу с Председателем Местного отделения РВИО Андреем Ваулиным и встретился с активом Общества в офисе Местного отделения РВИО в Городском округе Коломна.
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