В Коломне возложили цветы к мемориалу «Город трудовой доблести»

Празднование 845-летия Коломны началось с церемонии возложения цветов к мемориалу «Город трудовой доблести», сообщил заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

- Коломна издревле служила «щитом и мечом» и «военной столицей Московии». Не случайно этот город был особенно дорог Дмитрию Донскому, ведь здесь он обрел семью и отсюда с Девичьего поля отправился со своим войском для решающей Куликовской битвы. Здесь же просил благословения у Сергия Радонежского. Но самое главное, в Коломне испокон веку жили душевные, талантливые и очень трудолюбивые люди. Отчего Коломна сочетала в себе статус защитника южных рубежей столицы и крупного торгового и ремесленного центра, - сказал Николай Овсиенко .

Празднование 845-летия Коломны началось с новой доброй традиции – возложения цветов к мемориалу «Город трудовой доблести». Мемориал был установлен Российским военно-историческим обществом в декабре прошлого года и стал важным центром культурной жизни города.

В церемонии возложения приняли участие: заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко , глава городского округа Коломна Александр Гречищев , депутат Госдумы Никита Чаплин , призер Олимпийских игр Екатерина Лобышева , председатель Совета депутатов Коломны Николай Герлинский , а также делегация из белорусского города-побратима Молодечно, общественники и местные жители. Все они почтили память жителей Коломны, которые своим трудом внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

- Эти люди всегда будут для нас примером и образцом для подражания! Мы будем хранить в сердце их беспримерный героизм и истинную любовь к Родине, – поделился Александр Гречищев .

В продолжение визита Николай Овсиенко провёл рабочую встречу с Председателем Местного отделения РВИО Андреем Ваулиным и встретился с активом Общества в офисе Местного отделения РВИО в Городском округе Коломна.

Обложка: РВИО