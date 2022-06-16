В Китае обнаружили более 3 тыс. артефактов бронзового века

Археологи обнаружили в китайской провинции Сычуань сокровищницу возрастом три тысячи лет. Исследователи нашли в ней 13 тысяч артефактов, в том числе жертвенный алтарь и шкатулку в форме панциря черепахи, передает CNN.

Артефакты обнаружили в шести жертвенных ямах на месте раскопок Саньсиндуй в окрестностях города Чэнду провинции Сычуань. Часть находок выполнена из золота, нефрита и бронзы.

Отмечается, что всего было найдено 3155 реликвий, в том числе свыше двух тысяч статуй и изделий из бронзы. Наибольший интерес у исследователей вызвала шкатулка в виде панциря черепахи, выполненная из нефрита и бронзы, которая отличается необычной формой и искусностью исполнения. Еще одной любопытной находкой стал бронзовый алтарь высотой 0,9 метра. Он был найден в одной из ям, где, как предполагается, жители царства Шу приносили жертвенные подношения небу, земле и предкам.

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