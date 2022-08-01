В Кировской области началась вторая смена военно-исторического лагеря «Страна Героев»

30 июля состоялось открытие второй смены Всероссийского военно-исторического лагеря "Страна Героев" в Кировской области.

Ребята будут обучаться по четырем направлениям: «Защитники», «Медиа Победы», «Хранители истории» и «Волонтеры Победы». Учебная программа разработана Российским военно-историческим обществом и утверждена Министерством культуры Российской Федерации.

За 14 дней школьники освоят основы строевой, военно-прикладной и тактической подготовки, научатся оказывать первую медицинскую помощь, заниматься военной археологией, топографической и туристической деятельностью, познакомятся с новейшими формами организации мероприятий, посвященных памятным датам и тонкостями ведения блога, создания видеороликов, фильмов и репортажей. В завершении смены участники проведут мероприятия для всего лагеря, где презентуют свои достижения. Делиться опытом с ребятами будут эксперты и вожатые, предварительно прошедшие высококвалифицированную специальную подготовку.

Проект реализуется с 2019 года Российским военно-историческим обществом. Ежегодно его участниками становятся свыше пяти тысяч подростков из разных уголков России.

Обложка: rvio.histrf.ru