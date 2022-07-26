В Киеве собирают подписи в поддержку сноса памятника Зое Космодемьянской
Киевляне создали петицию о демонтаже памятника советской партизанке Зое Космодемьянской.
"Демонтировать памятник Зое Космодемьянской, расположенный на улице А. Гончара, 74а", - говорится в петиции на сайте горсовета.
Автор считает, что памятник установлен "лицу, не причастному к развитию Киева, которое не является выдающейся персоной, а является лишь очередным советским инструментом пропаганды".
Обложка: wikimedia.org
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