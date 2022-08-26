В Киеве переименовали 95 улиц, связанных с Россией и советским прошлым

Городской совет Киева переименовал 95 улиц, площадей и переулков, названия которых «связаны с Россией и советским прошлым». Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Новые названия, инициированные и поддержанные общественностью во время рейтингового голосования, должны увековечить память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных деятелях и героях, которые прославляли Украину и боролись за независимость нашего государства», - заявил Кличко.

Отмечается, что после переименования улица Питерская стала Лондонской, а улица Маршала Малиновского - улицей "Героев полка "Азов".

Обложка: РИА Новости