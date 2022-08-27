В Кемерове начали установку точной копии памятника воину-освободителю из берлинского Трептов-парка

В Кемерове начали установку точной копии памятника воину-освободителю из берлинского Трептов-парка. 25-тонную бронзовую скульптуру солдата с девочкой на руках отлили в Москве, рассказали в правительстве Кузбасса.

«Это исторический день для всех нас. Начинается монтаж памятника воину-освободителю - точной копии монумента в берлинском Трептов-парке. Сейчас, когда в Европе пытаются забыть героев, защитивших мир от коричневой чумы фашизма, мы - помним. Мы не сносим памятники, а их устанавливаем для наших детей, чтобы они знали, помнили и уважали подвиги предков и ценили мир», - заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

30-метровый монумент станет центральной композицией мемориального комплекса героям-сибирякам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Также частью мемориала станут 12 гранитных пилонов, символизирующих входящие в межрегиональную ассоциацию "Сибирское соглашение" регионы, на которых высекут имена героев Советского Союза, России и полных кавалеров Ордена Славы.

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