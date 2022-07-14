В Казахстане нашли погребение VIII–VI веков до нашей эры

Археологи нашли в Казахстане разграбленное погребение тасмолинской культуры, относящееся примерно к VIII–VI векам до нашей эры.

Среди немногочисленных костей умершего мужчины обнаружен позвонок, пораженный бронзовым наконечником стрелы. Примечательно, что обычно такие травмы становились смертельными, однако на позвонке заметны следы активного заживления. Это означает, что человек пережил тяжелое ранение, пишет N+1 со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Теория и практика археологических исследований.

Исследование показало, что кости принадлежали мужчине 24-45 лет, его рост составлял около 174 см. Изучив его позвонок, Арман Бейсенов из Научно-исследовательского центра истории и археологии “Бегазы-Тасмола” и Алексей Тишкин из Алтайского государственного университета пришли к выводу, что в древности он был поражен наконечником стрелы, который, судя по рентгенофлуоресцентному анализу, был изготовлен из качественного бронзового (медно-оловянного) сплава, возможно, на Алтае.

Ученые распили позвонок и извлекли деформированный наконечник длиной около 5,6 сантиметра, после чего провели его фотофиксацию. Подобные черешковые наконечники стрел с трехгранной боевой головкой, переходящей в три лопасти, были широко распространены в раннесакское (раннескифское) время.

Ученые пришли к выводу, что выстрел был произведен справа и сверху. При этом они обратили внимание на то, что в древности подобные повреждения всегда становились летальными. Однако в этом случае человек умер не сразу, поскольку заметны следы активного заживления, чему, по всей видимости, способствовал бронзовый сплав этого изделия. Археологи считают, что данный памятник, похоже, относится к тасмолинской культуре Центрального Казахстана. Погребенный, по всей видимости, был представителем местной социальной элиты, который, судя по обряду, умер во второй половине VII — первой половине VI века до нашей эры.

Тасмолинская историко-культурная общность образовалась около VIII века до нашей эры на территориях от Южного Урала до Иртыша и от юга лесостепной зоны Западной Сибири до озера Балхаш и предгорий Тянь-Шаня.

Большая часть памятников этой культуры относится к VIII — середине VI века до нашей эры и концентрируется в Центральном Казахстане. В основном тасмолинцы занимались кочевым скотоводством, они разводили овец, лошадей и верблюдов.

Обложка: Арман Бейсенов и Алексей Тишкин / Теория и практика археологических исследований