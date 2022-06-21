В Карелии волонтеры акции «Чистая Арктика» расчистят территорию возле Беломорских петроглифов

Участники Всероссийской акции «Чистая Арктика» начали расчистку тропы к археологическому комплексу Беломорских петроглифов в Карелии - древних наскальных рисунков эпохи неолита, входящих в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Волонтерам предстоит очистить два километра дороги от поваленных деревьев.

«Добровольцы собирают, распиливают валежник и с помощью специальной машины превращают его в щепу. <…> Беломорские петроглифы входят в программу уборки арктических зон Карелии, рассчитанную на пять лет. С помощью волонтеров федерального проекта «Чистая Арктика» и поддержки местного населения мы справимся с этой задачей гораздо быстрее», - рассказал о ходе работ замминистр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

Отмечается, что в акции принимают участие как добровольцы проекта, так и местные жители.

Обложка: РИА Новости / Игорь Подгорный