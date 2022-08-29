В Канаде осквернили мемориал в память об участниках Второй мировой

В парке Лондона в канадской провинции Онтарио вандалы осквернили танк «Шерман». Он был установлен в память о жителях Канады, участвовавших во Второй мировой войне.

На лобовом бронелисте боевой машины неизвестные нацарапали надпись. «Это священный символ нашего города [в память] об одних из самых уважаемых его жителей, поэтому мы должны чтить его», - прокомментировал выходку мэр города Эд Холдер. Он назвал это «глупой выходкой», передает телеканал CTV.

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