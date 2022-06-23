В Калуге открылась выставка марок, посвященных ВОВ

В Калуге открылась выставка почтовых марок, посвященных Великой Отечественной войне. Посетители смогут увидеть как советские марки 1960-1980-х годов, посвященные памятным событиям и героям ВОВ, так и современные экспонаты.

«Одна из старейших в этой витрине – марка 1943 года. Вышедшая во время войны, она выделяется из всех остальных. Не столь яркая, как современные, но говорит она о том, что страна жила, ведь почтовая марка – это настоящее произведение искусства, над которым работал художник», - поделился сотрудник Калужского объединённого музея-заповедника Игорь Левашов.

Отдельный интерес вызывает коллекция марок, выпущенных к 20-летнему юбилею Победы, передают «Калужские Губернские ведомости». На них воспроизведены картины знаменитых художников, писавших на военную тематику, а также плакаты периода войны. Самые знаковые из них – «Родина-мать зовет» и «Непобедимые».

Обложка: markimira.ru