В Калининградской области впервые нашли печать Владимира Мономаха

В Калининградской области в ходе раскопок средневекового прусского селища Привольное-1 исследователи из Института археологии РАН обнаружили Института археологии. По словам ученых, найденный артефакт подтверждает существование культурных и политических связей между жителями поселения и Древней Русью в XII веке.

«Найденная великокняжеская печать, а также обнаруженная в 2016 году на этом же селище печать внука Мономаха, князя Всеволода Мстиславича, говорят о том, что в Средневековье между пруссами и Древней Русью существовали связи, далеко выходящие за рамки обычных торговых отношений. Такими печатями скрепляли важные государственные и дипломатические документы, они были адресованы людям, занимавшим высокое положение в средневековом обществе пруссов. Археологические свидетельства таких контактов в XII веке открывают новую и интереснейшую главу в истории региона», - сообщил научный сотрудник ИА РАН Ярослав Прасолов.

На лицевой стороне печати изображен святой Василий Кесарийский, а на оборотной – надпись, которую исследователи расшифровали как «Господи помоги рабу твоему Василию».

«На сегодняшний день поселения пруссов остаются наименее изученной категорией памятников Калининградской области, в то время как их научный потенциал велик. Серия ярких находок с Привольное-1 показывает, что исследование таких памятников крайне важно в долгосрочной перспективе для понимания истории как самого Калининградского региона, так и Северо-Запада континента в целом», - отметил руководитель археологического отряда ИА РАН Константин Скворцов.

Обложка: Институт археологии РАН