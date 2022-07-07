В Калининграде восстановили арку немецкого госпиталя XVIII века

В Калининграде после реставрации открыли архитектурный памятник XVIII века - обновленные ворота Лебенихтского госпиталя.

Восстановление памятника началось со штрафа, который был оформлен в 2021 году за незаконные строительные работы в зоне исторического объекта. Владельцем двухэтажного здания оказался калининградский предприниматель Алексей Снегур. Он купил недострой на улице Черепичной, чтобы разместить там после реконструкции свой офис, но в итоге также занялся реставрацией арки за свои средства.

Концепция сохранения историко-культурной среды исторического ансамбля Лебенихтского госпиталя была одобрена областным архитектурно-градостроительным советом. Работы выполнялись под надзором службы охраны памятников, сообщается на сайте правительства Калининградской области.

Историческое здание госпиталя возвели после эпидемии чумы 1531 года в районе перекрестка современного Московского проспекта и Октябрьской улицы. Два века спустя, в 1764 году, комплекс сгорел, но был восстановлен, а въезд во двор госпиталя украсила арка в стиле рококо. Она же сохранилась после сноса госпиталя в начале XX века и была перенесена на его новое место на нынешнюю улицу Черепичную. В послевоенное время территория исторического здания и арка постепенно разрушались. В 2007 году памятник получил официальный статус объекта культурного наследия регионального значения.

Обложка: правительство Калининградской области