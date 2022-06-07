В Калининграде представили книгу "300 лет большой победы: Петр I и Северная война"

Издание приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I

Российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group выпустил книгу "300 лет большой победы: Петр I и Северная война". В книге описаны малоизученные аспекты экономической, внутриполитической и социокультурной жизни России той эпохи. Часть тиража будет передана в библиотеки, сообщили в правительстве региона.

"Благодаря воле Петра I и победе в Северной войне триста лет назад Россия получила выход к Балтийскому морю и стала морской державой, начала вести на равных диалог с западноевропейскими странами. Мы хотим, чтобы у калининградцев тоже была возможность ближе познакомиться с событиями, свидетелем которых стал их родной край, почувствовать еще более тесную связь с историей страны", - заявил глава холдинга GS Group Андрей Ткаченко.

С предисловием к книге также выступила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила особое значение событий начала XVIII века для страны. По словам Матвиенко, именно тогда Россия получила новые возможности экономического, социального и политического развития.

Обложка: Николай Добровольский «Здесь будет город заложен»