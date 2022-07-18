В Каховке Херсонской области восстановят памятники времен ВОВ

В освобожденном городе Каховка Херсонской области началось восстановление памятников Великой Отечественной войны. Сейчас ведутся работы на мемориале «Танк Т-34», сообщили в военно-гражданской администрации города.

«Уже восстановлен Мемориал жертвам фашизма, а сейчас идут восстановительные работы памятника "Танк Т-34". <…> Памятник увековечил подвиг танкистов 25-го гвардейского танкового полка 2-го механизированного корпуса, которые принимали участие в освобождении Каховки в начале ноября 1943 года», - рассказали в ВГА.

Отмечается, что восстановлением монументов занимается группа добровольцев. Работы также предполагают благоустройство территории, прилегающей к мемориалу, проведение исторических лекций для школьников на тему Великой Отечественной войны.

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