В Каховке Херсонской области восстановят памятники времен ВОВ
В освобожденном городе Каховка Херсонской области началось восстановление памятников Великой Отечественной войны. Сейчас ведутся работы на мемориале «Танк Т-34», сообщили в военно-гражданской администрации города.
«Уже восстановлен Мемориал жертвам фашизма, а сейчас идут восстановительные работы памятника "Танк Т-34". <…> Памятник увековечил подвиг танкистов 25-го гвардейского танкового полка 2-го механизированного корпуса, которые принимали участие в освобождении Каховки в начале ноября 1943 года», - рассказали в ВГА.
Отмечается, что восстановлением монументов занимается группа добровольцев. Работы также предполагают благоустройство территории, прилегающей к мемориалу, проведение исторических лекций для школьников на тему Великой Отечественной войны.
Обложка: Yandex.Maps
Новое
Видео
Памятные даты военной истории России
Восстание в лагере Собибор. Памятные даты военной истории России
Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
Памятные даты военной истории России
Переход через перевал Сен-Готард. Памятные даты военной истории России