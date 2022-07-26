В Израиле нашли монету с изображением богини Луны возрастом 1 850 лет

В ходе подводных археологических исследований у побережья Средиземного моря в районе Хайфы была найдена отлично сохранившаяся бронзовая монета с изображением богини Луны, отчеканенная 1 850 лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление древностей Израиля.

"Исключительно хорошо сохранившаяся эффектная редкая бронзовая монета была недавно извлечена со дна моря во время подводных археологических исследований, проведенных Управлением древностей Израиля у побережья Кармель в Хайфе. Монета была отчеканена при императоре Антонине Пие (138-161 гг. н. э.) в Александрии в Египте. На ее реверсе изображен символ знака зодиака Рак под портретом богини Луны. На монете отчеканена дата "Восьмой год", что соответствует восьмому году правления Антонина Пия (144-145 гг. н. э.)", - говорится в заявлении.

Артефакт принадлежит к серии из тринадцати монет, на двенадцати из которых отчеканены различные знаки зодиака, а на еще одной - полное зодиакальное колесо.

В управлении отметили, что такая монета впервые обнаружена у побережья Израиля.

Обложка: Дафна Газит, Управление древностей