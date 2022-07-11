В Испании обнаружили останки лица «первого европейца»

Испанские ученые обнаружили в провинции Бургос вблизи населенного пункта Атапуэрка останки лица древнейшего гоминида в Европе. Возраст находки может составлять порядка 1,4 млн лет.

Отмечается, что до сих пор не существовало доказательств присутствия человека на этом континенте в то время. Анализ находки поможет исследователям в понимании эволюции человека за пределами Африки. Предполагается, что на изучение уйдет не менее года, передает газета Independiente.

Обложка: Samuel Sanchez