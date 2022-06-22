В Херсонесе найдены остатки древних укреплений

В ходе исследования стен «Херсонеса Таврического» археологи обнаружили ранее неизвестные древние укрепления из дерева и камня. Предполагается, что они могут оказаться самыми первыми укреплениями Херсонеса

Ученые заложили несколько глубоких шурфов, в трех из которых были найдены следы совсем ранней истории Херсонеса, рассказала завотделом хоры Херсонеса Людмила Ковалевская. «В самом глубоком шурфе мы вышли на более раннюю стену, построенную, видимо, еще до известных нам оборонительных стен. Эту гипотезу необходимо проверять, расширив площадь раскопа и изучив найденную в нем керамику», - сказала она.

В другом раскопе исследователи нашли остатки гончарной печи с фрагментами кирпичей. Находка вызывает интерес, поскольку расположена ниже фундамента протейхизмы, а значит, когда строилась стена, печь уже функционировала.

Всего археологами будет заложено 20 шурфов, в том числе в портовой части городища на берегу Карантинной бухты, где и были обнаружены деревянные укрепления, передает «Российская газета».

«В двух шурфах найдены остатки деревянных конструкций. Очень редко удается найти дерево, сохранившееся со времен античности. Здесь, видимо, оно было законсервировано в иле и морской воде глубоко под землей. Найдены четыре кола диаметром около восьми сантиметров, которые были вбиты в песок в ряд. На берегу Карантинной бухты был порт Херсонеса, сюда приплыли первые переселенцы. Предполагаем, что мы нашли одно из ранних фортификационных или портовых сооружений», - объяснила Ковалевская.

Обложка: sevastopol.kp.ru