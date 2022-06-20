В Херсоне открылась передвижная выставка о полководце Суворове

В Херсоне заработала передвижная выставка Государственного мемориального музея А.В. Суворова в Санкт-Петербурге. На ней представлены стенды и экспозиции, рассказывающие о жизни полководца, сообщает ТАСС.

«Выставка называется "Суворов - путь в бессмертие", рассказывает она о деятельности Суворова, его эпохе, семье, об ордене Суворова и истории музея. У этой выставки богатая история. В свое время она была изготовлена на средства Министерства культуры России для экспонирования в Донецкой Республике. В течение года она путешествовала по ДНР и ЛНР, была в разных южных регионах России, побывала в Петербурге и его окрестностях и вот теперь доехала до Херсона», - отметил начальник службы просветительской и патриотической работы Санкт-Петербургского музея А.В. Суворова Артемий Тучапский.

Кроме того, было объявлено о планах по возвращению дома Суворова в государственную собственность.