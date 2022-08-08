В Хельсинки демонтировали подаренный Финляндии СССР памятник «Мир во всем мире»

В Хельсинки демонтировали памятник «Мир во всем мире», который был подарен Финляндии Советским Союзом в 1990 году. Монумент передадут на хранение в Художественный музей города.

«Монумент был поднят с места расположения с помощью тросов и перемещен на баржу сегодня, в понедельник, около семи утра. <...> Власти города совместно с учреждением культуры решат дальнейшую судьбу памятника», - сообщила телекомпания Yle.

Отмечается, что снос памятника обусловлен планами по перестройке улицы Хаканиеменранта. Она должная пройти через место, где он ранее располагался.

Обложка: Yle