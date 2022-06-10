В Хакасии обнаружили пластину II-VI вв.нашей эры с изображением сцен охоты

В Алтайском районе Республики Хакасия обнаружили плакетку – декоративную пластину с изображением сцен охоты. Исследователи датируют находку началом нашей эры (II-VI вв.), сообщили в Институте истории материальной культуры РАН.

Костяная пластина была обнаружена участниками Саянской экспедиции Южносибирского филиала института в рамках спасательных археологических работ на территории поселения "Кирба-Столбовое-2". Отмечается, что изображениями покрыты обе стороны плакетки.

Ученые называют обнаруженную кость сенсацией. По словам специалистов, плакетка расширяет представления современных людей о быте и художественных традициях населения Сибири две тысячи лет назад.

Обложка: официальная страница ИИМК РАН ВКонтакте