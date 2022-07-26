В Гнездове обнаружили серебряный плетеный позумент
Во время раскопок в одном из крупнейших памятников древнерусской истории и эпохи викингов - Гнездовском комплексе археологических памятников - археологи обнаружили арабский серебряный дирхем конца IX века, а также нашли ряд артефактов на месте разрушенного в X веке кургана.
Среди прочего, они раскопали серебряный плетеный позумент — элемент одежды древнерусской знати.
Как пишет N+1, руководитель отряда Музея-заповедника “Гнездово” Василий Новиков сообщил о результатах изучения разрушенной в середине X века курганной группы, получившей название Полевой.
В ходе разбора ровика, оставшегося от кургана, археологи обнаружили серебряный плетеный позумент — элемент одежды древнерусской знати. По словам Новикова, похожие артефакты ранее были найдены в самых богатых погребениях Гнездова. Это свидетельствует о том, что разрушенный курган возводился для человека с высоким статусом.
Обложка: Гнездово/VK
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