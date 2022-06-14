В Финляндии демонтируют последний памятник Ленину

В финском городе Котка приняли решение демонтировать последний в Финляндии памятник Владимиру Ленину. Статую отправят в городской музей "Кюменлааксо".

«Предложение о сносе памятника поступило одновременно от городского совета и жителей города Котка, утверждающих, что ему место в музее, а не на улице», - передает телеканал YLE позицию местных властей

Изначально предполагалось, что памятник останется на своем месте, и к нему добавят табличку с текстом о его истории. Идею поддержали в музее, но отклонили в ходе голосования в городском совете.

Памятник Ленину установили в центре Котки в качестве подарка от советского города-побратима Таллина. В последние годы статуя неоднократно подвергалась актам вандализма и была повреждена.

Обложка: Matti Varik via Wikimedia Commons